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Понедельник, 9 сентября 2024, 14:04 мск

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На площади 1905 года вместо ледового городка зальют огромный каток

На центральной площади Екатеринбурга в новогодние каникулы вместо ледового городка появится огромный каток. Реализацией проекта занимается администрация парка Маяковского.

По словам организаторов, на площади 1905 года зальют 3300 квадратных метров льда, будет построен просторный павильон проката и фуд-корт. Каток будут украшать около 200 елок и праздничная иллюминация. На площадке будет медиарубка с диджеями, запланированы мастер-классы фигуристов и новогодняя программа для посетителей.

Концепция новогоднего катка – сказочный лес. Как считают авторы проекта, деревья на центральной площади нравятся горожанам гораздо больше, чем автомобильная парковка, что, например, показал фестиваль «Атмофест» в прошлые годы.

Новогодний ледовый городок также будет в Екатеринбурге. Ледовые скульптуры и детские горки в этом году перенесут в Исторический сквер.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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