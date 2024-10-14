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Понедельник, 14 октября 2024, 12:43 мск

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Каток на площади 1905 года зальют в середине декабря

Ледовый каток на главной площади Екатеринбурга появится уже в середине декабря.

Как рассказали организаторы, для заливки будут использованы две машины «Умка», одна из них уже доставлена в город. Ледозаливочная машина равномерно распределяет воду по поверхности, что позволяет добиться создания идеально гладкого льда. Для катка на площади 1905 года потребуется залить 3300 кв. м.

Ледовое покрытие будет готово к середине декабря, а сам каток откроется ближе к Новому году. «Умку» будут использовать и во время работы катка, так как машина умеет очищать лед от снега и мусора. Оборудование будет курсировать по катку ночью и между сеансами: полтора часа массового катания и час на подготовку льда.

Как ранее писал «Новый День», темой новогоднего катка станет сказочный лес. Площадку украсят елками, иллюминацией, поставят пункт проката и фуд-корт. Традиционный ледовый городок с горками в этом году переедет в Исторический сквер.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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