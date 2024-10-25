Парковки на площади 1905 года не будет четыре месяца

Площадь 1905 года закроют для автомобильной парковки со 2 ноября. В следующие выходные там пройдет последняя осенняя ярмарка, а затем на площади начнется строительство огромного катка.
Как сообщает близкий к администрации города телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», для подготовки катка брусчатку на площади закроют специальным настилом (или слоем песка, решение пока не принято). Затем все неровности и перепады высот сравняют снегом, и только потом начнут заливать лед.
Общая площадь катка составит 3300 квадратных метров, на нем одновременно смогут кататься 500 человек в час. Рядом на площади построят павильон с прокатом коньков и раздевалками, фуд-корт и туалеты. Украсят площадь 200 елок и праздничная иллюминация.
Как ранее сообщалось, каток проработает до середины февраля. На его демонтаж потребуется еще полторы недели. Это означает, что автомобильная парковка на площади 1905 года откроется вновь только в конце календарной зимы.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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