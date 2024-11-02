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Суббота, 2 ноября 2024, 12:37 мск

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Последняя осенняя ярмарка на площади 1905 года пройдет 3 и 4 ноября

В Екатеринбурге заканчивается сезон сельскохозяйственных ярмарок на главной городской площади. Успеть купить фермерские продукты можно 3 и 4 ноября. Торговые ряды будут работать с 9 до 17 часов.

После ярмарки площадь 1905 года закроют для строительства ледового катка. Праздничная площадка проработает до середины февраля.

Добавим, что новогодняя ярмарка рядом с катком откроется не 30 декабря, а 19-го. При этом количество торговых мест сокращено с 10 до 2. Но мэрия организует еще две новогодние ярмарки – с 9 декабря на улице Вайнера и с 27 декабря в Историческом сквере.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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