В мэрии раскрыли имя секретного чемпиона, который приедет на открытие Катка на площади

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин стал еще одним приглашенным гостем на открытие Катка на площади в Екатеринбурге. Его участие в гала-шоу подтвердится до 1 декабря, рассказали в мэрии.

Ранее стало известно, что кроме Ягудина в Екатеринбург приедет целая россыпь звезд фигурного катания: двукратный серебряный призер Олимпиады и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, победитель кубка России Морис Квителашвили, серебряный олимпийский призер Александр Энберт, бронзовый призер ЧМ Анна Погорилая. Знаменитые фигуристы также поучаствуют в бесплатных мастер-классах для всех желающих (количество будет ограничено).

Ледовый каток на площади 1905 года откроется 12 декабря. Заливка льда начнется в последней декаде ноября, когда в городе установится постоянная минусовая температура.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

