Вторник, 11 ноября 2025, 13:35 мск

Евгения Медведева приедет на открытие Катка на площади

Евгения Медведева. Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

На открытие праздничного катка на площади 1905 года в Екатеринбурге вновь приедут звезды фигурного катания. В гала-шоу примут участие серебряный призер Олимпиады и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, а также еще один из олимпийских чемпионов, чье имя пока не называется. Об этом сообщил на пресс-конференции директор парка Маяковского Павел Зубакин.

Открытие катка планируется 12 декабря, однако погода может внести коррективы. «По нашим прогнозам, устойчивая минусовая температура ожидается в последней декаде ноября. За две недели с заливкой льда мы справимся», – отметил организатор площадки.

В этом году павильон будет разделен только на две части: для общего входа посетителей с коньками и без, и для выхода с катка. Также сократят время сеансов катания – с 1,5 часа до 1 часа. Таким образом в дни новогодних каникул каток смогут посетить больше людей, отметил Павел Зубакин.

В остальном концепция площадки не поменяется. По выходным во время сеансов будет звучать живая музыка, для посетителей обустроят бесплатный туалет и два фудкорта. На площади 1905 года можно будет провести новогоднюю ночь. «Опыт прошлого года мы сочли успешным. У нас было 200 посетителей, от которых мы получили позитивные отклики», – сообщил директор парка Маяковского.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2025, РИА «Новый День»

