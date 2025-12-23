Чиновник рассказал, насколько лед из Нефтеюганска дороже екатеринбургского

Доставка льда для строительства новогоднего городка из ХМАО-Югры не станет большим ударом по бюджету Екатеринбурга. Об этом рассказал директор департамента культуры города Илья Марков в программе «Акцент». Мэрия приняла решение закупить лед на севере, так как начало зимы было аномально теплым.

«Мы переговорили с подрядчиком, я согласовал этот вопрос с главой, Алексеем Валерьевичем Орловым: либо мы думаем про перенос (открытия городка), либо идем на дополнительные расходы и везем лед из Нефтеюганского района. Мы решили, что не можем не дать людям праздник 30 декабря, и было принято такое решение», – сказал Марков и пояснил, что в рамках закона о закупках заказчик может увеличить стоимость первоначального контракта до 10%. За эти рамки город не выйдет. Первоначально цена составляла 26,2 млн рублей.

Сейчас строительство городка идет в соответствии с графиком, он откроется 30 декабря.

Напомним, в конце ноября главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко уже предположила, что новогодний городок придется строить без льда: «Нужно искать какие-то другие способы строить городок. Может, без льда, просто украшения, деревянные фигуры – наверное, стоит над этим подумать. Думается, что к декабрю все-таки снег появится и можно будет что-то планировать, но пока при такой температуре сложно что-либо загадывать вперед», – сказала она.

Екатеринбург, Елена Владимирова

