Алексей Орлов: «Я не запрещал украшать подъезды»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил на встрече с журналистами, что никогда не запрещал украшать подъезды многоквартирных домов к Новому году, а только призывал соблюдать правила безопасности и согласовывать свои действия с управляющими компаниями.

«Я не запрещал украшать подъезды, кстати. Я призвал согласовать свои действия с УК. Надо работать с управляющими компаниями, чтобы не получать штрафы. Это не муниципальные законы, это федеральные законы, это действия с общедомовым имуществом. Согласуйте с УК, это несложно, десять минут занимает. Украшайте подъезды, входные группы – пожалуйста!» – заявил мэр.

Алексей Орлов добавил, что городские власти тоже работают над созданием новогоднего настроения: «Даже в Великую Отечественную войну новогодняя елка была. Жители должны чувствовать, что о них заботятся. Мы все верим в чудо, и город должен быть украшен. В этом году добавятся новые световые фигуры, а две новые локации – каток и елка в Историческом сквере – создают точки притяжения для туристов».

Напомним, на прошлой неделе некоторые СМИ сообщили, что глава Екатеринбурга якобы запретил украшать подъезды к Новому году. В мэрии это сразу опровергли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

