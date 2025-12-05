В парке Маяковского открывается новогодняя ёлка

В парке Маяковского с 6 декабря начинается новогодний сезон. В этот день в ЦПКиО зажгут праздничную иллюминацию из светящихся фигур, а вечером состоится открытие елки.

Как рассказали организаторы, в 17:00 на главной сцене парка начнётся спектакль «Автобус Чудес» от театральной компании «МорэS». Около 17:45 Дед Мороз и Снегурочка вместе со зрителями зажгут новогоднюю ёлку. А вот зимние активности из-за тёплой погоды пока ограничены. Каток «Северное сияние» в ЦПКиО планируют открыть не раньше 20 декабря – для заливки льда нужны устойчивые морозы.

В парке «Уралмаш», который курирует команда ЦПКиО, открытие праздничного сезона пройдет 7 декабря. Там также в 17:00 покажут спектакль «Автобус Чудес», а после него зажгут украшенную ёлку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

