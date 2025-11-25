Каждое третье письмо Деду Морозу пишет взрослый

Треть писем, адресованных Деду Морозу, приходит от взрослых. Об этом «Новому Дню» рассказали представители отделения почты резиденции российского Деда Мороза.

Молодые девушки и женщины чаще всего просят у зимнего волшебника встречу с мужчиной их мечты, путевку на море, хорошей учебы детям, счастья и здоровья родным. А вот мужчины мечтают о карьере, машине и высокой зарплате. Для многих письмо Деду Морозу становится способом выговориться. Есть те, чьи главные желания – не материальные блага, а мир и благополучие.

Дети же мечтают получить от Деда Мороза гаджеты нового поколения, планшеты, игровые приставки и умные колонки. Также в топе желанных подарков – настольные игры, самолеты и машинки на радиоуправлении, железная дорога и спортинвентарь.

Почта Деда Мороза уже приняла около 5 миллионов писем в этом году. Сейчас зимний волшебник разбирает до 5 тысяч посланий в день, но к середине декабря ежедневный поток вырастет до 8-10 тысяч писем.

Екатеринбург, Дарья Деменева

