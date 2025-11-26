В лесхозе рассказали, во сколько обойдется новогодняя ель из леса

До Нового года остается пять недель – уже можно начинать украшать дом к празднику и ставить новогоднюю елку. А для тех, кто предпочитает живое дерево, есть вариант организовать семейный праздничный тур в лесничество, полазить по сугробам и самостоятельно срубить лесную красавицу. Это самый бюджетный, но и самый ресурсозатратный способ. Сколько стоит в этом году «хвойный метр», в какие даты разрешено рубить хвойные деревья и каков порядок оформления документов перед рубкой, рассказали «Новому Дню» в департаменте лесного хозяйства по УрФО.

Рубить ели и сосны в лесничествах разрешено с середины декабря по 31 число. Новые цены на новогодние деревья пока не утвердили, точная стоимость станет известна ближе к старту елочной кампании. По предварительным оценкам, метр хвойного дерева в этом году будет стоить около 70 рублей. Соответственно, двухметровое дерево обойдется примерно в 140 рублей.

Чтобы получить разрешение, нужно обратиться в лесничество с паспортом, заполнить заявление, в котором указать высоту хвойного дерева, заключить договор купли-продажи и оплатить в банке стоимость ели. Затем назначается дата, когда покупатель может приехать в лес, и лесничий покажет, где можно рубить деревья. Посмотреть, где находятся лесничества, можно на карте.

Обычно год от года уральцы реже покупают деревья через лесничества. Но в прошлом году эта цифра выросла на две тысячи. Так, если в 2023-м в УрФО купили 18 тысяч деревьев (13,5 тысячи в Свердловской области), то в 2024-м – уже 20 тысяч (почти 14 тысяч соответственно).

Для нелегальных дровосеков полагаются административные штрафы за незаконную рубку деревьев: для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. «Если при этом использовалась, к примеру, бензопила, что усугубляет действия нарушителя, то, соответственно, увеличивается сумма штрафа, а орудие совершения правонарушения – изымается», – подчеркнули в лесхозе.

Более того, нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если причиненный ущерб превышает 5 тысяч рублей, то наступает уже уголовная ответственность, которая предусматривает более жесткие санкции: штраф до 500 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

