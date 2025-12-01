В лесном департаменте рассказали, сколько будут стоить новогодние елки

Через пару недель можно будет срубить себе новогоднюю елку или сосну прямо в лесу. В департаменте лесного хозяйства по УрФО утвердили новые цены на хвойные деревья в Свердловской области.

Так, стоимость одной ели до метра в 2025 году составляет 71, 21 рубля, от 1,1 м до 2 м – 142,41 рубля, от 2,1 м до 3 м – 213,64 рубля, от 3,1 м до 4 м – 284,85 рубля, свыше 4 м – 356,5 рубля.

Как уже писал «Новый День», рубить ели и сосны в лесничествах разрешено с середины декабря по 31-е число. Чтобы получить разрешение, нужно обратиться в лесничество с паспортом, заполнить заявление, в котором указать высоту хвойного дерева, заключить договор купли-продажи и оплатить в банке стоимость ели. Затем назначается дата, когда покупатель может приехать в лес, и лесничий покажет, где можно рубить деревья.

Екатеринбург

