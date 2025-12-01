российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 декабря 2025, 13:46 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В лесном департаменте рассказали, сколько будут стоить новогодние елки

Через пару недель можно будет срубить себе новогоднюю елку или сосну прямо в лесу. В департаменте лесного хозяйства по УрФО утвердили новые цены на хвойные деревья в Свердловской области.

Так, стоимость одной ели до метра в 2025 году составляет 71, 21 рубля, от 1,1 м до 2 м – 142,41 рубля, от 2,1 м до 3 м – 213,64 рубля, от 3,1 м до 4 м – 284,85 рубля, свыше 4 м – 356,5 рубля.

Как уже писал «Новый День», рубить ели и сосны в лесничествах разрешено с середины декабря по 31-е число. Чтобы получить разрешение, нужно обратиться в лесничество с паспортом, заполнить заявление, в котором указать высоту хвойного дерева, заключить договор купли-продажи и оплатить в банке стоимость ели. Затем назначается дата, когда покупатель может приехать в лес, и лесничий покажет, где можно рубить деревья.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

В лесхозе рассказали, во сколько обойдется новогодняя ель из леса

Метки / Новый год

В Екатеринбурге заработала почта Деда Мороза / В лесхозе рассказали, во сколько обойдется новогодняя ель из леса / Каждое третье письмо Деду Морозу пишет взрослый / В Екатеринбурге начали строить главный ледовый городок (ФОТО) / «Люксовые» новогодние деревья подорожали на 50% / Поезд Деда Мороза отправился в путь по России. Когда его ждать в Екатеринбурге / Психологи советуют не торопиться с новогодним настроением / Почта Деда Мороза откроется 1 декабря

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,