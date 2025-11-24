В Екатеринбурге начали строить главный ледовый городок (ФОТО)

В Екатеринбурге частично перекрыли для пешеходов Исторический сквер – там начали возводить новогодний ледовый городок. Пока рабочие только собирают основание искусственной 30-метровой елки. Из-за постоянных оттепелей в городе до сих пор нет снега.

Конкурс на строительство ледового городка вновь выиграла компания «Айс Проект 2000», но со второй попытки. Первый тендер был отменен, так как ни одна из двух поданных заявок не соответствовала требованиям. Директор департамента культуры Екатеринбурга Илья Марков позже объяснил, что заявки не были приняты по техническим причинам, и проблем с выбором подрядчика не будет. В итоге «Айс проект 2000» построит ледовый городок за 26 миллионов 49 тысяч рублей (начальная цена контракта была снижена на 130 тысяч рублей).

Напомним, ледовый городок в Екатеринбурге будет посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Вокруг елки поставят фигуры Деда Мороза, Снегурочки и снеговиков-рокеров. В городке будет ледовый лабиринт, горка «Гитара» и арка с надписью «Я люблю рок». Открытие праздничной площадки планируется 30 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

