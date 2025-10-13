В ледовом городке будут снеговики-рокеры и лабиринт «Рок»

В Екатеринбурге объявили тендер на строительство ледового городка в Историческом сквере. Он будет посвящен уральскому року, юбилей которого будет отмечаться в 2026 году.

Стоимость городка – 26,2 млн рублей. В центре него будет стоять искусственная елка высотой не менее 30 метров, вокруг нее расположатся снеговики-рокеры, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, рок-лабиринт, горка «Гитара» и арка с надписью «Я люблю рок».

Как сообщал «Новый День», ледовый городок в Историческом сквере откроется 30 декабря, каток на площади 1905 года – 5 декабря. Каток будет работать два с половиной месяца, городок – чуть меньше трех недель. Кроме того, этой зимой в центре города будут введены беспрецедентные ограничения по розничной продаже алкоголя.

