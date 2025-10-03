Каток, сухой закон и ледовый городок: как в Екатеринбурге пройдут новогодние праздники

Каток на площади 1905 года откроется 5 декабря, ледовый городок в Историческом сквере – 30 декабря. Каток будет работать два с половиной месяца, городок – чуть меньше трех недель. Кроме того, этой зимой в центре города будут введены беспрецедентные ограничения по розничной продаже алкоголя. Соответствующее постановление подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Строительство катка на площади 1905 года начнется вскоре после демонтажа навесов и лавочек – 29 сентября, закончить установку планируется 4 декабря. Работать каток будет до 23 февраля 2026 года, а к 8 марта его разберут.

Ледовый городок в Историческом сквере начнут строить 14 ноября, открыт он будет с 30 декабря по 18 января, до 1 февраля его разберут. В дни его работы состоится XXIV Международный конкурс ледовой скульптуры «Европа – Азия».

Новогодние ярмарки будут открыты на площади 1905 года с 5 декабря по 23 февраля и в Историческом сквере с 30 декабря по 18 января.

В этом году впервые вводятся ограничения на продажу алкоголя длительностью больше месяца: с 05 декабря по 23 февраля – в границах улиц Вайнера – Антона Валека – 8 Марта – проспекта Ленина; с 30 декабря по 18 января – в границах улиц Малышева – 8 Марта – проспекта Ленина – улицы Пушкина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

