Спрос на ремонт телевизоров ажиотажно вырос перед Новым годом

В преддверии Нового года спрос на ремонт телевизоров в Свердловской области резко вырос – примерно на 37% по сравнению с тем же периодом 2024-го, об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито. Услуги».

В Екатеринбурге спрос подскочил на 40%. Наибольший рост показала техника Xiaomi – на 97% к прошлом году. Телевизоры Toshiba попадали к екатеринбургским мастерам на 83% чаще, Samsung – на 78%, Sony – на 67%, LG – на 62%. Интерес к ремонту TCL вырос на 15%, Philips – на 14%.

«Уральцы стремятся продлить срок службы техники и избежать непредвиденных поломок во время каникул, когда телевизор становится одним из главных источников развлечений и отдыха. ТВ играет важную роль в создании уютной атмосферы и помогает комфортно провести длинные зимние выходные», – сообщили в пресс-службе сервиса.

Екатеринбург, Елена Сычева

