российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 декабря 2025, 16:39 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Спрос на ремонт телевизоров ажиотажно вырос перед Новым годом

В преддверии Нового года спрос на ремонт телевизоров в Свердловской области резко вырос – примерно на 37% по сравнению с тем же периодом 2024-го, об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито. Услуги».

В Екатеринбурге спрос подскочил на 40%. Наибольший рост показала техника Xiaomi – на 97% к прошлом году. Телевизоры Toshiba попадали к екатеринбургским мастерам на 83% чаще, Samsung – на 78%, Sony – на 67%, LG – на 62%. Интерес к ремонту TCL вырос на 15%, Philips – на 14%.

«Уральцы стремятся продлить срок службы техники и избежать непредвиденных поломок во время каникул, когда телевизор становится одним из главных источников развлечений и отдыха. ТВ играет важную роль в создании уютной атмосферы и помогает комфортно провести длинные зимние выходные», – сообщили в пресс-службе сервиса.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Новый год

Свердловчане второй год подряд законопослушно рубят елки для Нового года / В Сети вирусится новый тренд – новогодняя елка в фате / Сотни горожан встретили поезд Деда Мороза в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО) / «Иногда приходится гуглить, что за игрушку просит ребенок». Интервью с Дедом Морозом / Шашлыки и фейерверки не станут запрещать на Новый год / Алексей Орлов: «Я не запрещал украшать подъезды» / Услуги Дедов Морозов и Снегурочек за год подорожали вдвое / Адвокат рассказал, где грань между взяткой и подарком чиновнику

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,