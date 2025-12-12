«Иногда приходится гуглить, что за игрушку просит ребенок». Интервью с Дедом Морозом

Новый год уже на подходе, и многие родители штурмуют сайты агентств в поисках зимнего волшебника для своего ребенка. «Новый День» поговорил с профессиональным Дедом Морозом Эдуардом Муллагалеевым, который уже 20 лет приходит к детям в шубе и с бородой. Он рассказал, как изменились дети, почему школы и детсады теперь нанимают профи и успеют ли родители заказать новогодний праздник в середине декабря.

– Когда начинается сезон? В какие даты ждете основного наплыва заказов?

– Выездные поздравления начинаются примерно с 20 декабря и идут вплоть до 31 числа. У нас есть заказы и на первые числа января, но их обычно меньше – в это время семьи чаще посещают елки, ледовые городки и новогодние спектакли. Но подготовка к сезону у нас начинается гораздо раньше. Уже в сентябре и октябре мы создаем и готовим костюмы, реквизит, разрабатываем новые сценарии, игры, фокусы, фонограммы. В целом, мы работаем с разной аудиторией и в разных местах: поздравляем не только семьи, но и выезжаем в детские сады, школы и даже проводим праздники во дворах. Ездим поздравлять и взрослых. Все наши активности – игры, танцы, конкурсы – адаптируются под возраст гостей и формат мероприятия.

– То есть сейчас заказывают Дедов Морозов в детские сады и школы? Раньше эту роль играли сотрудники, иногда и женщины.

– Да, сейчас популярны заказы в детские сады и школы. Когда в Дедов Морозов переодеваются воспитатели, дети зачастую узнают знакомые лица, даже под гримом. И тогда вера в волшебство теряется. Поэтому сейчас школы и детсады стараются приглашать профессиональных артистов, способных создать сказочный образ.

– Насколько высока конкуренция на популярные даты? Как быстро они «улетают»? За сколько дней родителям нужно заказывать праздник?

– Конкуренция есть. Желающих заказать поздравление именно на 31 декабря тоже много. Конечно, заказывать праздник нужно заранее. Если вы определились с датой и местом – примерно за месяц. У нас есть постоянные клиенты, которые забронировали Деда Мороза еще в ноябре. И сейчас уже могу сказать, что 31 декабря расписано полностью – с утра и до самого Нового года.

– Значит, вы берете заказы вплоть до боя курантов? Нет ли чувства потерянного праздника?

– Да, берем заказы и до боя курантов, и после полуночи тоже. Только вот 1 января у нас маленький выходной – даем себе немного отдохнуть. 31 декабря нам приходится выкладываться на все 146%. Важно поздравить всех, кто нас пригласил, чтобы у них появилось ощущение, будто Новый год практически наступает им на пятки. И нужно любить свою работу! Когда я вижу, что для детей наступил настоящий праздник, что мы подарили им волшебство, – для нас это тоже праздник. И он ничуть не потерянный, а наоборот – очень насыщенный и яркий.

– Что входит в 30-минутное представление?

– Начинается все с эффектного появления Снегурочки и Деда Мороза, знакомства с детьми. Потом у нас по программе спокойные игры и загадки, чтобы ребята освоились и привыкли к волшебным персонажам. А дальше – активная часть: можно побегать, пошалить, повеселиться. И, конечно, добрый хоровод у елки, стишки от ребят, подарки из большого красного мешка, в котором еще лежат письма и рисунки детей с их заветными желаниями. Обязательно делаем фото на память – этого ждут уже сами родители, чтобы запечатлеть радость и восторг своих детей.

Важно сказать, что у нас целая коллекция развлечений: 30 вариантов игр для маленьких детей и школьников, 30 фокусов, 15 игр-хороводов. И для каждого поздравления программа подбирается индивидуально, в зависимости от количества гостей, их возраста и места праздника. На все про все мы закладываем тоже не ровно 30 минут. Если замечаем, что дети уже устали, – заканчиваем чуть раньше. Если видим, что они медленно справляются с конкурсами – не торопим.

– Насколько для родителей важны актерское образование Деда Мороза, справка о здоровье или даже справка о несудимости?

– Переживающие родители просят, но с ними мы сталкиваемся нечасто. Все справки обязательны только в детские сады и школы. Насчет актерского опыта, раньше работал в цирке эквилибристом-эксцентриком и клоуном, изучал актерское мастерство и работу на сцене. Мы своевременно проходим медосмотр и ставим соответствующие прививки, которые необходимы. Также есть справка о несудимости. Мы работаем с детьми – конечно, артист должен быть с опытом, здоровый и психически уравновешенный.

– Как вы реагируете, если ребенок просит то, что не в ваших силах? Например, сделать так, чтобы мама с папой не разводились.

– В основном мы приходим к детям дошкольного возраста – они еще совсем маленькие. Большая редкость, чтоб они осознавали эти моменты и переживали – по крайней мере, мы с этим не сталкивались. Дед Мороз не может повлиять на такие бытовые и жизненные ситуации. Это, в первую очередь, ответственность родителей, чтоб их дети не видели ссор и разногласий в семье.

– Дети пугались вас?

– Конечно, было. Например, один раз мы пришли в гости, а ребенок под стол спрятался и не выходил. Вылез только подарок получать. Все это время, которое у нас было, мы играли только с его родителями. Самый сложный возраст – 2-3 года. В таких случаях мы предлагаем родителям, чтобы они позвали в гости друзей, соседей, чтобы одному ребенку было не так страшно. Лучше приглашать Деда Мороза к семье, где есть несколько детей. Старшие будут веселиться, и будут примером для младших.

– Как обычно поступаете в такие моменты? Просите родителей подготовить детей к вашему визиту?

– Когда нас заказывают, мы объясняем родителям, как подготовить ребенка: показать картинки или прочитать сказку про Дед Мороза. Как правило, пугаются совсем малыши, которые еще не видели никогда зимнего волшебника. Для этого в помощь всегда приходит Снегурочка. Она начинает с ребятами общаться и играть, а потом предлагает позвать доброго Дедушку. Говорит, что он пришел к малышу в гости подарить подарок, который он очень хотел.

– По-прежнему ли взрослые пытаются угостить спиртным? Как поступаете в этой ситуации?

– Да, до сих пор случается, что родители хотят угостить Деда Мороза спиртным, чаще всего после праздника в саму новогоднюю ночь. Это же не со зла, это русское гостеприимство. Но мы всегда отказываемся. Наши актеры в принципе не пьющие, а на работе тем более. Запах алкоголя, неопрятный вид – это табу для артиста.

– Какое самое необычное место стало для вас «рабочей площадкой» в новогоднюю ночь? Балкон, подъезд?

– Площадки были самые разные. И кстати, на балконе тоже было! Но он, конечно, не как в старых домах – это была терраса квадратов на 30. Были еще на производстве, в автосервисе, швейной мастерской. А самая необычная, наверное, – в бане. Когда все в купальниках, а я в шубе. И надо играть, танцевать. После такого праздника шубу можно было выжимать.

– Вы сотрудничаете с другими Дедами Морозами?

– У нас есть коллеги, с которыми сотрудничаем много лет. Мы помогаем друг другу, обмениваясь заказами в тех случаях, когда не можем выехать сами. Например, если нужная дата и время у нас уже заняты. Или если заказ находится слишком далеко, и мы физически не успеваем приехать, а клиент хочет конкретное время. Коллеги, в свою очередь, охотно принимают такие заказы, особенно если у них в этот день есть окно. От себя добавлю, что мы не любим брать «горящие» заказы, если клиент изначально обращался не к нам. Дело в том, что мы заранее созваниваемся с заказчиком и обговариваем все до мелочей: как ребенку ждать Деда Мороза, как лучше подготовить детей к встрече, как эффектнее вручить подарок, какие пожелания и напутствия передать, чтобы дети старались радовать родителей и гордились своими успехами в наступающем году.

– Есть ли то, что вам не нравится коллегах? Может, даже в клиентах?

– Есть агентства, которые набирают все заказы подряд, а потом «скидывают» те, что им менее удобны, – очень плохо поступают. Да и клиенты бывают такие, которые для подстраховки заказывают сразу в нескольких агентствах. Потом они не выходят на связь или говорят: «Мы выбрали других». А в это время другие как раз хотели Деда Мороза, но время было уже забронировано.

– Как поступаете, если ребенок заболел или планы поменялись?

– За день-два до мероприятия мы связываемся, чтобы уточнить детали и узнать, нет ли форс-мажоров. Если заказчик хочет отказаться (например, по болезни), мы отменяем заказ без штрафных санкций. Мы не работаем по предоплате. Понимаем, что дети – это всегда непредсказуемо, и ситуации бывают разные. При желании родителей мы всегда готовы перенести поздравление на любой другой удобный день.

– За 20 лет работы Дедом Морозом дети стали другими? Сложнее ли их теперь удивить?

– Дети действительно изменились и стали гораздо более требовательны к игрушкам – сказывается влияние цифровой эпохи. Если раньше достаточно было простой машинки, то теперь она должна быть на радиоуправлении, чтобы кабина и кузов открывались. Если раньше вполне хватало, чтобы кукла просто хлопала глазами, то сейчас она должна петь и рассказывать сказки. Правда, дети до 4 лет – все те же малыши. Они все так же счастливы от мягкой игрушечной собачки, смотрят на тебя такими радостными глазами, с восторгом и удивлением. Хотят посидеть на коленках, потрогать варежки и бороду. А вот дети от 6 лет и старше уже другие. Они хотят айфоны, приставки и VR-очки. Порой названия этих игрушек такие, что самому Деду Морозу приходится гуглить, чтобы понять, что это и как с ними играть.

Екатеринбург, Дарья Деменева

