Сотни горожан встретили поезд Деда Мороза в Екатеринбурге (ФОТО)

Екатеринбург посетил поезд Деда Мороза. Встречать новогоднего волшебника пришли несколько сотен горожан, в основном родители с маленькими детьми. Не обошлось без давки и борьбы за лучшие места, передает корреспондент РИА «Новый День». На перроне железнодорожного вокзала прошло костюмированное представление, а Дед Мороз и Снегурочка поздравили собравшихся с наступающими праздниками.

Как ранее писал «Новый День», екатеринбуржцы мгновенно раскупили билеты на поезд Деда Мороза. Вояж волшебника по городам России с каждым годом набирает популярность. В этом году возможность побывать в вагонах сказочного поезда, а также посетить передвижную лавку с сувенирами из Великого Устюга смогут даже зрители без билетов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

