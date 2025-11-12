Екатеринбуржцы мгновенно раскупили билеты на поезд Деда Мороза

Сегодня началась продажа билетов на поезд Деда Мороза, который приедет в уральскую столицу 12 декабря. Екатеринбуржцы за пару часов разобрали все билеты.

Как уже писал «Новый День», безбилетники тоже смогут посетить различные вагоны и посмотреть на праздничные представления. Для них будут работать вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга, вагоны-рестораны, вагон Снежной королевы. Также для всех гостей запланирована анимационная программа на платформе в момент прибытия поезда и перед отправлением.

Напомним, поезд начнет путешествие 19 ноября с Владивостока и завершит 11 января в Великом Устюге. В маршрут войдут 70 городов европейской части страны, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В Екатеринбург он приедет 12 декабря и простоит с 13:00 до 21:00. В этом году для детей доступны два вида программ: посещение передвижной резиденции Деда Мороза и спектакль в вагоне «Кукольный театр».

Екатеринбург, Дарья Деменева

