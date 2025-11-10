Поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург 12 декабря

Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 12 декабря. Это будет единственная остановка праздничного состава в Свердловской области. Поезд начнет путешествие 19 ноября с Владивостока и завершит 11 января в Великом Устюге. В маршрут войдут 70 городов европейской части страны, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

В этом году для детей доступны два вида программ: посещение передвижной резиденции Деда Мороза и спектакль в вагоне «Кукольный театр». В передвижной резиденции запланированы анимационная программа в вагоне «Сказочная деревня», встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, чаепитие в вагоне-буфете Бабушки Зимы и подарок для ребенка от сказочного волшебника. В вагоне «Кукольный театр» покажут 45-минутное представление и подарят ребенку сладкий подарок от Деда Мороза.

Билеты для детей от 6 до 12 лет стоят 2950 рублей. Также есть тариф «Детский с сопровождением» для ребенка от 3 до 5 лет и сопровождающего от 13 лет – его цена 3450 рублей. Количество билетов ограничено: 15 человек на один сеанс в передвижной резиденции Деда Мороза и 26 человек на сеанс в «Кукольном театре».

В Екатеринбурге продажа билетов начнется за 30 дней до прибытия поезда, 12 ноября. Обычно все билеты раскупают менее чем за сутки. Для безбилетников будут работать вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга, вагоны-рестораны, а также вагон Снежной королевы. Кроме того, для всех гостей запланирована анимационная программа на платформе в момент прибытия поезда и перед отправлением.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube