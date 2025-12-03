Елки в кадках и ведерках – покупать или нет?

Каждый год накануне Нового года перед некоторыми уральцами встает вопрос – купить срезанное новогоднее деревце или предпочесть ему живое, в кадке или ведерке, которые продают сейчас в изобилии даже в магазинах у дома.

«Новый День» опросил дизайнеров, работающих с озеленением, и получил несколько актуальных советов. Так, если человек покупает живую ель (пихту, сосну и другое хвойное) в надежде после праздников высадить его в открытый грунт для дальнейшего выращивания, стоит серьезно отнестись к выбору продавца. В супермаркетах и магазинах шаговой доступности ничего стоящего приобрести не получится. Все елки в горшочках, вазочках, ведрах и так далее в продажу поступают уже в умирающем состоянии, и если их пересадить в грунт, они не приживутся.

В случае покупки елки в кадке стоит помнить: в естественной среде дерево начинает засыпать постепенно, с началом листопада. Перенос ели в теплое помещение разбудит ее – высадить после праздников ее в мерзлую землю не получится, деревце погибнет. Не помогут даже варианты с постепенным «усыплением» елки через выставление ее на балкон. В природе так не работает.

По словам экспертов, связывать надежды с тем, что после праздников елку в кадке можно будет высадить и выращивать дальше в открытом грунте, вообще не стоит. Дома же для дерева слишком жарко – у него будет пересыхать и ком земли, и хвоя, которую придется обязательно опрыскивать пульверизатором раз в 3-4 часа. Таким образом, елки в кадках годятся только для внешнего украшения – например, террасы, загородного участка и т.д. Чтоб сохранить дерево до весны в живом виде, кадку необходимо обязательно утеплять – чтобы грунт не перемерз и не убил корневую систему при сильном понижении температуры.

Екатеринбург, Елена Васильева

