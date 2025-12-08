Адвокат рассказал, где грань между взяткой и подарком чиновнику

В преддверии Нового года государственным служащим объясняют, как получать подарки, чтобы потом не получить срок за взяточничество: например, судебные приставы напомнили, что им вообще запрещено брать презенты на службе. Чиновникам повезло больше (как и врачам, учителям, воспитателям в детсадах, преподавателям в вузах и так далее): Гражданский кодекс не запрещает получать подарок, если его цена не больше 3 тысяч рублей. Но с оговоркой – это должен быть безвозмездный подарок, а не в обмен на какие-то действия, услуги и тому подобное.

Адвокат, глава группы Lawguard Сергей Колосовский в беседе с «Новым Днем» подтвердил, что статья 575 Гражданского кодекса РФ разрешает брать (и вручать) подарки государственным и муниципальным служащим стоимостью до 3 тысяч рублей. «Но если кто-то захочет доказать, что это была взятка, то даже стоимость подарка меньше этой суммы не поможет. Здесь очень тонкая грань: дарится ли подарок в расчете на какие-то преференции или просто потому, что вам приятен этот человек? Потому что взятка не зависит от суммы: просто если это до 10 тысяч рублей, то это будет мелкое взяточничество, – пояснил адвокат. – Если вы не уверены в себе и не понимаете, подходит ли ваш случай под дачу взятки, попробуйте задать себе вопрос: станете вы делать подарок человеку, ехать в предновогодней суете через весь город по пробкам, если он уже не будет занимать эту должность, если он уволится или выйдет на пенсию? Конечно, для следствия это не будет аргументом, но как внутренний ориентир можно использовать».

Екатеринбург

