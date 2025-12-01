В Екатеринбурге заработала почта Деда Мороза

На Главпочтамте Екатеринбурга сегодня открылся специальный почтовый ящик – для писем Деду Морозу. До 31 декабря любой ребенок и даже взрослый может отправить свое послание новогоднему волшебнику. Письмо до Великого Устюга дойдет за 3-4 дня, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе уральского филиала «Почты России».

Почта Деда Мороза

Первые письма в праздничный почтовый ящик опустили 30 детей, которых пригласили на церемонию открытия. Ребят встречал сам Дед Мороз. Он распевал новогодние песни и пообещал всем, что зима скоро наступит. В Екатеринбурге из-за постоянных оттепелей до сих пор нет снега.

Каждый год жители Свердловской области отправляют Деду Морозу около 10 тысяч писем. «Открытие праздничного почтового ящика – это знаковое событие, которое дает старт предновогоднему сезону. Для нас очень важно помочь каждому ребенку и взрослому донести свои пожелания до Деда Мороза. Мы гарантируем, что все письма, опущенные в этот ящик, будут бережно приняты, рассортированы и отправлены в официальную резиденцию волшебника – Великий Устюг», – рассказала директор группы регионов «Урал» Почты России Наталья Алемасова.

Специальный ящик установлен в операционном зале Главпочтамта по адресу: проспект Ленина, 39. Выемка писем из него будет проходить ежедневно, последнюю партию отправят 30 декабря. На конверте необходимо указать адрес: 162390, Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Почта Деда Мороза. Чтобы отправитель мог получить ответ из резиденции новогоднего волшебника, нужно также разборчиво указать обратный адрес с индексом.

В «Почте России» пояснили, что письма Деду Морозу можно отправить из других почтовых отделений, а также через обычные уличные почтовые ящики.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

