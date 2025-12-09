Услуги Дедов Морозов и Снегурочек за год подорожали вдвое

Жители Свердловской области уже в ноябре стали активнее искать аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Как сообщили в пресс-службе «Авито услуг», в среднем в Свердловской области появление на празднике новогодних персонажей обойдется в 2 500 рублей в час, в Екатеринбурге – дороже, от 3 000 рублей, в Нижнем Тагиле – от 2 000 рублей.

На стоимость выступлений влияют формат мероприятия, продолжительность программы, опыт артиста и дополнительные опции: например, интерактивы или участие сразу нескольких персонажей. Ближе к Новому году гонорары могут быть выше из-за загруженности артистов.

Год назад в Екатеринбурге вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом стоил от 1500 рублей у актеров-любителей и от 4 тысяч – у профессионалов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

