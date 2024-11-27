Дед Мороз на дом: сколько стоит визит зимнего волшебника

До Нового года остается чуть больше месяца, и в Екатеринбурге event-агентства и самозанятые уже начали предлагать свои услуги – цены на поздравления Деда Мороза и Снегурочки в этом году начинаются от 500 рублей.

На «Авито» популярность набирают видеопоздравления: Дед Мороз будет обращаться к юному зрителю по имени, заводить интерактивную беседу, загадывать загадки и помогать зажечь елку. Продавцы обещают качественную трехмерную графику, профессиональную съемку и авторскую музыку. Цены на такие поздравления – от 500 до 1000 рублей.

Вызвать аниматоров на дом будет стоить от 1500 рублей. Но за такую стоимость придет поздравлять ребенка не профессиональный актер, а любитель в дешевом костюме. У профессиональных актеров ценник выше – от 4 тысяч.

Обычно у каждого актера две программы: экспресс (15 минут) и стандарт (30 минут). Короткий формат включает знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой, стихи от ребенка, вручение подарка, поздравление, зажигание елки и фотосессию. В стандартную программу дополнительно входят музыкальное сопровождение, тематические игры, конкурсы и хоровод.

Чем ближе к Новому году, тем выше цены. Так, на 30 и 31 декабря большинство предложений начинается от 5-7 тысяч рублей, а пригласить Деда Мороза в полночь будет стоить около 15 тысяч рублей.

В event-агентствах стоимость вызова зимних волшебников с похожей программой не сильно отличается – от 4 тысяч (до 27 декабря). Ближе к Новому году цена также поднимается до 15 тысяч. Однако есть и программы с участием других сказочных героев: Алисы и Шляпника, Эльфов, Гринча и так далее. Такие персонажи не только послушают стихи и помогут зажечь елку, но и проведут свою шоу-программу с диджеем, танцами и конкурсами. Стоимость таких мероприятий – от 20 тысяч рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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