Понедельник, 15 декабря 2025, 11:12 мск

В Сети вирусится новый тренд – новогодняя елка в фате

В Интернете вирусится новый новогодний тренд – елка в вуали или фате. Как сообщает «Новый День», придумали так украшать дерево заграничные невесты, намекая, что им скоро выходить замуж. Через социальные сети тренд вышел в топы и уже добрался до России.

Как сообщила «Новому Дню» интерьерный декоратор Елена Тихонова, за последние две недели она получила несколько заказов на ель в фате. «В этом тренде главное – соблюсти пропорции и минимализм, ну и желательно, чтобы в доме не было животных, иначе такая елочка может до Нового года не достоять», – отметила Тихонова.

Чтобы сделать модную елку, обращаться к декораторам не обязательно – фату можно купить в любом магазине для невест. Еще проще – купить отрез фатина в магазине тканей и собрать украшение на елку самостоятельно, потратив на это не больше тысячи рублей. Главное, чтоб фатин накрывал елку целиком – от макушки до пола, стекая красивыми складками. На саму ель желательно не вешать ничего, кроме гирлянд. Допустимы также белые банты.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

