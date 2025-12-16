Снимают финансовые блоки и залетают в окна: что умеют современные Деды Морозы и сколько это стоит

До Нового года остается чуть больше двух недель, и в Екатеринбурге event-агентства и самозанятые активно распространяют праздничные предложения. В этом году сценарии ушли от привычных хороводов, стишков и фокусов. Корреспонденты «Нового Дня» нашли необычные варианты: например, можно заказать сказочных персонажей, которые снимут финансовые блоки или «прилетят» на праздник через окно. Правда, такое удовольствие будет стоить недешево.

Так, праздник с самым энергетически сильным на «Авито» Дедом Морозом обойдется в 25 тысяч рублей. «Я – не пpoсто aниматop, а пpoфеccиoнальный пcиxолoг-гипнолог», – утверждает волшебник. В качестве праздничного бонуса он обещает снять финансовые блоки с помощью мягких техник и настроить гостей на изобилие через символические ритуалы. А за отдельную плату – 15 тысяч рублей – можно заказать персональное снятие денежных блоков или даже получить «сверхсильное самосбывающееся желание на 2026 год».

Еще одно оригинальное предложение – «Дед Мороз в окно». Альпинист в костюме волшебника придет поздравить ваших детей прямо с улицы, даже если это будет 15-й этаж. Стоимость услуги – от 8 тысяч рублей.

Для тех, кто хочет устроить настоящий концерт, есть вариант с профессиональным артистом. Дед Мороз с гитарой исполнит пять новогодних хитов – от советских до рок-композиций – и проведет для гостей конкурсы и игры. Стоимость такой программы – 20 тысяч рублей.

Можно найти и бюджетные варианты – цены на поздравления Деда Мороза и Снегурочки в этом году начинаются от 500 рублей. Обычно за такую сумму предлагают видеопоздравления: Дед Мороз будет обращаться к юному зрителю по имени, заводить интерактивную беседу, загадывать загадки и помогать зажечь елку. Вызвать аниматоров на дом стоит от 1500 рублей. Но за такую стоимость придет поздравлять ребенка не профессиональный актер, а любитель в дешевом костюме. У профессиональных актеров ценник начинается от 4 тысяч. Чем ближе к Новому году, тем выше цены: на 30 и 31 декабря большинство предложений – от 5-7 тысяч рублей, а пригласить Деда Мороза в полночь будет стоить 20-30 тысяч рублей.

Ранее в интервью «Новому Дню» профессиональный Дед Мороз рассказал, как за 20 лет изменились дети, почему школы и детсады теперь нанимают профи и успеют ли родители заказать новогодний праздник в середине декабря.

