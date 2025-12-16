Уличные фонари будут гореть всю новогоднюю ночь

Уличное освещение в Екатеринбурге в новогодние каникулы будет работать по удлиненному графику. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, центральные улицы города будут подсвечиваться до самого утра, в районах уличные фонари будут гореть до двух часов ночи.

Горсвет также занимается управлением световой иллюминацией на фонарях, которая расположена на проспекте Ленина, Карла Либкнехта и Свердлова. «Есть разные сценарии подсветки иллюминации, в том числе и новогодний. Это будет бело-голубая подсветка», – сообщили в городской администрации.

Сейчас работа уличных фонарей привязана к длительности светового дня. Уличное освещение включается через 30 минут после захода солнца и работает до раннего утра.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

