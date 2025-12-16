В Екатеринбурге откроют 8 елочных базаров (АДРЕСА)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень площадок, на которых с 19 по 31 декабря можно будет приобрести живую ель или сосну.

Елочные базары будут работать с 10:00 до 21:00 на площадках по следующим адресам:

– улица Академика Бардина, 50;

– улица Высоцкого, 12а;

– улица Заводская, 15/7;

– улица Малышева, 5;

– улица Щорса, 29;

– улица Санаторная, 3;

– проспект Академика Сахарова – улица Рябинина (напротив дома № 95 по улице Академика Сахарова);

– улицы Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова (за остановкой «Улица Павла Шаманова» по четной стороне улицы Вильгельма де Геннина).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube