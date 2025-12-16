В Екатеринбурге откроют 8 елочных базаров (АДРЕСА)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень площадок, на которых с 19 по 31 декабря можно будет приобрести живую ель или сосну.
Елочные базары будут работать с 10:00 до 21:00 на площадках по следующим адресам:
– улица Академика Бардина, 50;
– улица Высоцкого, 12а;
– улица Заводская, 15/7;
– улица Малышева, 5;
– улица Щорса, 29;
– улица Санаторная, 3;
– проспект Академика Сахарова – улица Рябинина (напротив дома № 95 по улице Академика Сахарова);
– улицы Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова (за остановкой «Улица Павла Шаманова» по четной стороне улицы Вильгельма де Геннина).
Екатеринбург
