В Екатеринбурге не открылись елочные базары

Елочные базары в Екатеринбурге, которые традиционно появляются в разных точках города в середине декабря, все еще не открылись. Площадки под них выделены у торговых центров, этим занимаются администрации районов города, однако пока купить ель или сосну практически негде, рассказывают горожане.

Ожидается, что базары с новогодними деревьями откроются уже на этой неделе, но ближе к выходным.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube