российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 декабря 2025, 10:54 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге не открылись елочные базары

Елочные базары в Екатеринбурге, которые традиционно появляются в разных точках города в середине декабря, все еще не открылись. Площадки под них выделены у торговых центров, этим занимаются администрации районов города, однако пока купить ель или сосну практически негде, рассказывают горожане.

Ожидается, что базары с новогодними деревьями откроются уже на этой неделе, но ближе к выходным.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Новый год

Уличные фонари будут гореть всю новогоднюю ночь / Спрос на ремонт телевизоров ажиотажно вырос перед Новым годом / Свердловчане второй год подряд законопослушно рубят елки для Нового года / В Сети вирусится новый тренд – новогодняя елка в фате / Сотни горожан встретили поезд Деда Мороза в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО) / «Иногда приходится гуглить, что за игрушку просит ребенок». Интервью с Дедом Морозом / Шашлыки и фейерверки не станут запрещать на Новый год / Алексей Орлов: «Я не запрещал украшать подъезды»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,