В Екатеринбурге не открылись елочные базары

Елочные базары в Екатеринбурге, которые традиционно появляются в разных точках города в середине декабря, все еще не открылись. Площадки под них выделены у торговых центров, этим занимаются администрации районов города, однако пока купить ель или сосну практически негде, рассказывают горожане.
Ожидается, что базары с новогодними деревьями откроются уже на этой неделе, но ближе к выходным.
Екатеринбург, Елена Сычева
