российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 декабря 2025, 12:17 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге заработает горка с 9-этажный дом (ФОТО)

Фото: Андрей Фомин, пресс-служба РМК

В парке Маяковского 17-метровая горка лишилась статуса самой высокой. Новый рекордсмен откроется 28 декабря в спортивном квартале «Архангел Михаил». Это будет единственная в России двухуровневая горка высотой 24 и 17 метров – как девяти- и пятиэтажный дома. Для катания здесь подготовили три неснежных ската и установили автоматический подъемник для тюбингов. Вход будет платным, а спуски можно будет бронировать заранее.

Помимо горки в квартале появятся 20-метровая елка, ледовый городок, два катка и зона экстремальных видов спорта.

Общая площадь катка, как сообщили в пресс-службе РМК, составит 4000 квадратных метров – это чуть больше половины футбольного поля. Рядом будет работать теплый павильон площадью 1000 квадратных метров. Вход на каток будет бесплатным по будням до 17:00, а прокат коньков и катание в выходные – платными.

Кроме того, в зоне экстремальных видов спорта появится спорткомплекс со спусками, склонами, спотом для сноу-фристайла и трассами для детей. Все активности на этой площадке также будут бесплатными.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Новый год

Снимают финансовые блоки и залетают в окна: что умеют современные Деды Морозы и сколько это стоит / В Екатеринбурге откроют 8 елочных базаров (АДРЕСА) / Уличные фонари будут гореть всю новогоднюю ночь / В Екатеринбурге не открылись елочные базары / Спрос на ремонт телевизоров ажиотажно вырос перед Новым годом / Свердловчане второй год подряд законопослушно рубят елки для Нового года / В Сети вирусится новый тренд – новогодняя елка в фате / Сотни горожан встретили поезд Деда Мороза в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,