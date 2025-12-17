В Екатеринбурге заработает горка с 9-этажный дом (ФОТО)

В парке Маяковского 17-метровая горка лишилась статуса самой высокой. Новый рекордсмен откроется 28 декабря в спортивном квартале «Архангел Михаил». Это будет единственная в России двухуровневая горка высотой 24 и 17 метров – как девяти- и пятиэтажный дома. Для катания здесь подготовили три неснежных ската и установили автоматический подъемник для тюбингов. Вход будет платным, а спуски можно будет бронировать заранее.

Помимо горки в квартале появятся 20-метровая елка, ледовый городок, два катка и зона экстремальных видов спорта.

Общая площадь катка, как сообщили в пресс-службе РМК, составит 4000 квадратных метров – это чуть больше половины футбольного поля. Рядом будет работать теплый павильон площадью 1000 квадратных метров. Вход на каток будет бесплатным по будням до 17:00, а прокат коньков и катание в выходные – платными.

Кроме того, в зоне экстремальных видов спорта появится спорткомплекс со спусками, склонами, спотом для сноу-фристайла и трассами для детей. Все активности на этой площадке также будут бесплатными.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube