Стало известно, сколько уральцы тратят на украшение дома к Новому году

Подготовка к Новому году в самом разгаре, больше половины россиян, согласно опросам, ставят елку примерно за неделю до праздника, причем жители Екатеринбурга готовы в этом году потратить на украшение дома порядка 16 тысяч рублей. Такую сумму назвали 64% опрошенных, по данным сервиса «Авито».

Почти вдвое больше – 30 тысяч рублей – готовы выложить за новогодний декор 21% екатеринбуржцев. Наибольшим спросом пользуются новогодние деревья, в том числе заранее украшенные, гирлянды, а также рождественские венки из нобилиса или пихты.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube