В Екатеринбурге повторно объявили конкурс на строительство ледового городка

Администрация Екатеринбурга объявила повторный конкурс на строительство новогоднего ледового городка в Историческом сквере. Прием заявок продлится до 17 ноября. Начальная цена контракта осталась прежней – 26 миллионов 180 тысяч рублей.

Напомним, первый аукцион, объявленный в октябре, не состоялся. Были поданы две заявки, но ни одна из них не соответствовала требованиям, решили организаторы. Одним из участников первого аукциона была компания «Айс-проект 2000», которая на протяжении многих лет выигрывала тендеры на строительство ледового городка в Екатеринбурге.

В этом году новогодний городок будет посвящен Свердловскому рок-клубу. Помимо елки на площадке разместят фигуры снеговиков с электрогитарами, ледовый лабиринт, горку «Гитара» и арку с надписью «Я люблю рок».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

