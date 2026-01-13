Рокерский ледовый городок работает последнюю неделю

В Историческом сквере ледовый городок работает последнюю неделю, он закроется 18 января. Работу городка завершит традиционный зимний фестиваль «Ледовый штурм».

Для соревнований установят ледовую стену и организуют трассы. Как сообщили в Федерации альпинизма Свердловской области, участвовать смогут как взрослые, так и дети с 11 лет. Соревнования будут проводиться в дисциплинах «скорость» и «трудность». Каждому скалолазу предоставят две попытки, чтобы подняться по стене. С собой участникам обязательно иметь медицинский пропуск и страховой полис от несчастного случая. Закончится «штурм» в 19 часов.

Как ранее писал «Новый День», за праздники ледовый городок посетили около 150 тысяч человек. В этом году он был посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба.

Екатеринбург, Дарья Деменева

