В Екатеринбурге открылся рокерский ледовый городок (ФОТО)

В Историческом сквере сегодня вечером открылся новогодний ледовый городок. Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба, и ностальгирующие меломаны найдут в городке много «пасхалок». Даже 30-метровая елка украшена гирляндами и неоновыми игрушками, отсылающими к эстетике 80-90-х годов. На ней можно разглядеть синтезаторы, микрофоны и значки рок-клуба.

Входные группы в ледовый городок стилизованы под рокерскую «козу». Рядом с елкой на светящихся подиумах расположился «Рок-квартет»: четыре снеговика-музыканта с аккордеоном, контрабасом, клавитарой и балалайкой. Тут же по традиции находятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а неподалеку от них ледовая скульптура лошади – символа наступающего 2026 года. Прогулочная зона состоит из четырех светящихся арок, по краям которых стоят огромные рокерские снеговики – с круглыми черными очками и бандами, как и полагается.

В отдельной зоне располагаются ледовые скульптуры от участников фестиваля «Европа-Азия». Каждый монумент посвящен творчеству одной из уральских рок-групп, а их название подсказывают светящиеся пластинки на заднем фоне. В ледовом городке есть несколько лабиринтов, три детских горки «Я люблю рок» и горка побольше под названием «Гитара», а также аттракционы и ярмарка. Даже на ледовых ограждениях можно увидеть ноты и логотипы музыкальных групп.



Праздничная площадка будут работать для посетителей до 18 января с 10:00 до 22:00. В новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января ледовый городок будет открыт до 3:00.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

