Конкурс ледовых скульптур в Екатеринбурге состоится: объявлена закупка

В этом году в Екатеринбурге снова пройдет конкурс ледовых скульптур, который устраивают в качестве новогоднего развлечения. Администрация города ищет подрядчика, который организует мероприятие. Из бюджета выделяют 3,5 миллиона рублей.

Победитель конкурса должен будет подготовить лед, установить ледяные ограждения, смонтировать световое оборудование, обеспечить скульпторов бензопилами, скребками, лопатами и другим инвентарем, организовать горячее питание на 14 человек (по числу скульпторов на площадке), сделать дипломы, а также – арендовать зал под банкет на 30 персон.

Вероятно, вскоре будет объявлена еще одна закупка – по изготовлению скульптур участниками конкурса ледовых скульптур. По крайней мере, ежегодно происходит именно так: проводятся закупки на организацию фестиваля и на изготовление скульптур. До пандемии каждый из аукционов обходился бюджету в 1,5-2 миллиона рублей. В прошлом году фестиваль подорожал в два раза.

Добавим, завтра будут рассматриваться заявки тех, кто участвует в конкурсе на возведение ледового городка – его максимальная стоимость в этом году превышает 24 миллиона рублей. Традиционно подряд достается компании «Айспроект-2000». В этом году тема городка – «Русские сказки». Запланировано в том числе строительство горок, от которых отказывались год назад из-за пандемии.

Напомним, с 30 октября в Свердловской области объявлены нерабочие дни. Роспотребнадзор предложил ввести локдаун, предполагается, что этот вопрос будет обсуждаться сегодня на заседании оперштаба.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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