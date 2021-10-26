В Роспотребнадзоре пояснили, почему хотят ввести полный локдаун, ссылаясь на президента РФ

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области пояснили, почему предлагают ввести в регионе полный локдаун и закрыть почти все предприятия: «На этой неделе мы сформулировали предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране».

Там напомнили, что подобные письма в адрес губернатора Свердловской области главный санитарный врач направляет еженедельно, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации. В Роспотребнадзоре подчеркнули: «Как правило, предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений».

В текущей ситуации, по мнению санитарных врачей, введение локдауна в Свердловской области поможет «разорвать механизмы передачи инфекции, снизить темп прироста заболеваемости Covid-19, а значит, сохранить здоровье и жизни людей».

Как ранее писал «Новый День», письмо с просьбой ввести полный локдаун написала врио главного санитарного врача по Свердловской области Ольга Диконская в адрес и.о. губернатора Алексея Шмыкова. Роспотребнадзор предлагает приостановить работу почти всех сфер. В частности, закрыть рестораны, кафе, бары (за исключением тех, что работают в отелях и хостелах и за исключением работы на доставку); театры, музеи, библиотеки, концертные площадки, цирки и зоопарки. Из магазинов могут работать только те, которые продают товары первой необходимости. Разрешено работать аптекам. Сфере услуг тоже предлагают приостановить работу: закрыть салоны красоты, спа, а также – фитнес-центры, бассейны и так далее. На время локдауна – не оказывать государственные услуги, за исключением регистраций браков, рождения детей и смертей. Также должны быть закрыты школы, техникумы и колледжи, детские сады (за исключением дежурных групп), организации дополнительного образования. Словом, Роспотребнадзор предлагает ввести полный локдаун – такой, какой был весной 2020 года.

После 8 ноября санитарные врачи рекомендуют проводить все совещания, включая официальные, – в режиме онлайн. А для людей старше 65 лет (исключение – привитые) ввести режим самоизоляции.

Напомним, ранее оперштаб региона говорил, что с 30 октября по 7 ноября в Свердловской области вводятся нерабочие дни. С того же числа доступ во многие учреждения должны быть по QR-кодам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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