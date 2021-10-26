Роспотребнадзор предлагает ввести в Свердловской области полный локдаун: закрыть вообще все

Роспотребнадзор предлагает с 28 октября по 7 ноября закрыть в Свердловской области почти все предприятия: рестораны, торговые центры, театры и музеи, МФЦ и прочее. Письмо с просьбой ввести полный локдаун написала врио главного санитарного врача по Свердловской области Олга Диконская в адрес и.о. губернатора Алексея Шмыкова.

В письме, которое источники «слили» в соцсети, предлагается приостановить работу почти всех сфер. В частности, закрыть рестораны, кафе, бары (за исключением тех, что работают в отелях и хостелах и за исключением работы на доставку); театры, музеи, библиотеки, концертные площадки, цирки и зоопарки. Из магазинов могут работать только те, которые продают товары первой необходимости. Разрешено работать аптекам. Сфере услуг тоже предлагают приостановить работу: закрыть салоны красоты, спа, а также – фитнес-центры, бассейны и так далее. На время локдауна – не оказывать государственные услуги, за исключением регистраций браков, рождения детей и смертей. Также должны быть закрыты школы, техникумы и колледжи, детские сады (за исключением дежурных групп), организации дополнительного образования. Словом, Роспотребнадзор предлагает ввести полный локдаун – такой, какой был весной 2020 года.

После 8 ноября санитарные врачи рекомендуют проводить все совещания, включая официальные, – в режиме онлайн. А для людей старше 65 лет (исключение – привитые) ввести режим самоизоляции.

Напомним, ранее оперштаб региона говорил, что с 30 октября по 7 ноября в Свердловской области вводятся нерабочие дни. С того же числа доступ во многие учреждения должны быть по QR-кодам.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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