В ТЦ без QR-кода можно будет попасть только на прививку

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что люди смогут прийти в торговый центр в дни ограничений (с 30 октября) без QR-кода или справки о вакцинации, только если они идут в прививочный пункт. «Все пункты вакцинации будут работать и откроются дополнительные в этот период. Мы предусмотрим проход к пунктам вакцинации в ТЦ для непривитых и не имеющих QR -кодов, утвердим маршруты, чтобы человек мог пройти к месту вакцинации», – добавил он.

По словам чиновника, интерес к прививочной кампании резко возрос за последнее время. «Уже введенные нами меры привели к тому, что вакцинация в регионе выросла в четыре и даже в пять раз за короткий период. Почти 16 тысяч вакцинировали вчера первым компонентом», – сказал он.

Креков уточнил, что сейчас темпы прироста вакцинированных в Свердловской области больше, чем в среднем по РФ. «Хотя вообще по количеству мы пока отстаем, но у нас при таких темпах есть все возможности догнать и перегнать», – сказал Креков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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