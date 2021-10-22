В нерабочие дни больницы закрывать не будут, в детсадах создадут дежурные группы

В детских садах на период выходных дней с 30 октября по 7 ноября должны создать дежурные группы. Кроме того, не будут закрывать больницы и поликлиники: все специалисты, в том числе узкие, будут работать.

«Во всех дошкольных учреждениях будут работать дежурные группы. Они будут созданы в требуемом объеме для детей тех родителей, которые обеспечивают работу предприятий полного цикла», – рассказал сегодня на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Не будут закрывать больницы и поликлиники. Они продолжат работать в обычном режиме, в том числе принимать будут и узкие специалисты. Плановые приемы не отменяются.

Что касается школьников, то у них каникулы совпадают с датами нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября. Продлевать каникулы, либо переводить школы на дистант пока не планируется. «Система, когда контактных сразу переводят на удаленку, показала эффективность. В большинстве случаев колледжи также уйдут на каникулы. Руководству вузов будем рекомендовать такие меры принять, но они решают самостоятельно», – отметил Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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