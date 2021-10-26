Что будет работать и кого не пустят в Covid-free-зоны: все, что известно о жизни с 30 октября по 7 ноября

В Свердловской области принято решение не объявлять жесткий локдаун в период нерабочих дней. Но ограничения все равно будут. Собрали все, что известно к этому часу.

Медицинские учреждения

Как заявил на последнем брифинге заместитель губернатора Свердловской области, у больниц никаких выходных не будет. Медучреждения будут работать по обычному графику. То есть будут и плановые приемы, и первичные, и неотложная помощь. Узкие специалисты тоже не уйдут на карантикулы. Ограничений для стоматологий, как это было во время локдауна в 2020 году, не озвучивалось.

Общественный транспорт

Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро будут работать с 30 октября по 7 ноября по графику выходных. Промежутки ожидания транспорта будут увеличены. Также Павел Креков сообщил, что на нерабочей неделе увеличат количество контрольных групп, которые будут проверять соблюдение масочного режима. Вероятно, людей без масок будут штрафовать.

Предприятия

В целом предприятия Свердловской области, принимая решение о нерабочих днях, должны ориентироваться на указ президента России: он устанавливает с 30 октября по 7 ноября выходные с сохранением заработной платы. Иных указаний на Среднем Урале пока не дано. Однозначно не будут уходить на выходные предприятия с непрерывным циклом производств, а также предприятия, обеспечивающие жизнь уральцев: коммунальные службы, аптеки, магазины и так далее. По опыту прошлых «нерабочих» дней, которые уже вводились в мае 2021 года, представители малого и среднего бизнеса тоже решат продолжать работу.

Ограничения коснутся ресторанов, ночных клубов и развлекательных центров. Им запретили работать с 23:00 до 07:00.

Образовательные учреждения

В школах Свердловской области на период нерабочих дней и без того выпадают каникулы. Поэтому школьники учиться не будут. Ссузам и вузам свердловские власти дали рекомендации также не проводить никаких занятий. По словам Крекова, федеральные учредители разослали соответствующие письма в университеты.

Детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Как ранее писал «Новый День», детей будут принимать 1, 2 и 3 ноября (сокращенный день), а 4-7 ноября будут праздники, которые и ранее были запланированы производственным календарем на 2021 год.

Можно ли гулять и выходить на улицу?

Можно. В этот раз не будут закрывать ни парки, ни скверы, ни магазины. Исключение из общего правила составляют только люди старше 60 лет, которые еще не привиты от коронавируса. Для них введен режим самоизоляции. Ранее такой режим вводился для категории 65+, но поскольку вирус молодеет, возрастную планку снизили. Самоизоляция не касается тех 60+, кто привился от коронавируса, начал курс вакцинации, либо болел ковидом в течение последних шести месяцев. В оперштабе пока не сообщили, как именно будут контролировать, соблюдают ли пожилые режим.

Covid-free-зоны

В Свердловской области пока не ограничивают работу торговых центров, ресторанов, предприятий сферы услуг, культурных, спортивных и иных учреждений. Но везде с 30 октября вводится обязательная система QR-кодов. Причем не в рекомендательном порядке, как ранее, – а в обязательном. Конечный список всех сфер, которые будут зонами Covid-free, должен быть опубликован в указе и.о. губернатора Алексея Шмыкова. Документ появится, вероятно, сегодня, либо завтра.

Кто сможет попасть в Covid-free-зоны? Во-первых, привитые от коронавируса – по QR-кодам с портала госуслуг, либо по справке с печатью из больницы. Во-вторых, переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев и имеющие официальное тому подтверждение – тот же QR-код. И, наконец, власти сделали небольшое послабление до 15 декабря: пройти в ТЦ, рестораны, фитнес-центры и театры можно при наличии первой дозы «Спутника V». Сейчас такой сертификат приходит на портале «Госуслуг» на следующий день после прививки. Либо нужно просить в больнице справку о начале курса вакцинации. После 15 декабря пройти на таких условиях будет нельзя. Потребуют QR-код о завершении курса вакцинации.

До какого числа будут работать QR-коды

По словам Павла Крекова, конечной даты у системы «кодирования» нет. В зависимости от эпидситуации в Свердловской области оперштаб будет принимать решения об ослаблении QR-контроля, либо об усилении.

К чему приведут все эти меры?

Власти рассчитывают, что введенные новые ограничения для начала снизят количество тяжелых случаев Covid-19 в регионе и смертность. В более отдаленной перспективе должна снизиться и заболеваемость.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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