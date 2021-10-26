Власти Свердловской области не стали объявлять локдаун

В Свердловской области не стали объявлять локдаун вслед за Москвой и Тюменью, информацию подтвердил вице-губернатор Павел Креков. Оперативный штаб региона не принял предложение Роспотребнадзора – ведомство просило закрыть все с 28 октября по 7 ноября на Среднем Урале. Однако власти региона посчитали, что уже объявленных мер – нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября – будет достаточно.

Напомним, в письме и.о. главы управления регионального ведомства Ольги Диконской на имя и.о. губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова предлагалось ввести запрет на работу кафе и ресторанов (кроме тех, что работают на доставку и на самовывоз), торговых центров и магазинов (исключение сделают для торгующих товарами первой необходимости), салонов красоты и парикмахерских, фитнес-центров, бассейнов и спа-комплексов, театров, кино и детских развлекательных центров, зоопарков (кроме находящихся на свежем воздухе). Также предполагалось запретить массовые мероприятия.

На каникулы должны были уйти детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, спортивные школы. Дежурные группы для дошкольников работать все же будут.

Любые очные госуслуги также предполагалось приостановить, а МФЦ закрыть. Всех непривитых старше 65 лет требовали отправить на самоизоляцию. Выходить из дома им можно было бы только в магазин шаговой доступности за продуктами, в аптеку или в больницу – за медицинской помощью.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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