В ТРЦ «Гринвич» с сегодняшнего дня на входе спрашивают QR-код (ФОТО)

С сегодняшнего дня охранник на входе в ТРЦ «Гринвич» проверяет у посетителей QR-коды, хотя по указу губернатора торговым центрам рекомендовано вводить их с 30 октября. Сотрудник ТРЦ пояснил, что пока что коды проверяют в добровольном порядке – чтобы заранее протестировать весь процесс. Без кодов до 30 октября можно приходить в магазин.

Напомним, в Свердловской области с сегодняшнего дня QR-коды проверяют при входе в административные здания, музеи, библиотеки и спортивные учреждения. «Новый День» уже выяснил, как это происходит. А с 30 октября система кодов заработает в театрах, торговых центрах и других учреждениях.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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