Где в Екатеринбурге поставить прививку от ковида на этой неделе

С 30 октября 2021 года в театры, на концерты, в кино, санатории и салоны красоты нельзя будет попасть без QR-кода о вакцинации от Covid-19. Торговые центры уже готовят своих посетителей к вынужденным мерам.
Те, кто еще не вакцинировался, но планирует продолжать жить активной культурной жизнью, могут записаться на прививку по номеру 122, либо на «Госуслугах», либо в своей поликлинике. Кроме того, всю эту неделю мобильные пункты вакцинации будут работать во многих торговых центрах и на иных городских площадках. Публикуем список для тех, кто планирует провакцинироваться на этой неделе:
Уралмаш:
ТЦ «Омега» (проспект Космонавтов, 41) – с 25 по 29 октября с 14:00 до 18:00.
«Белка» (проспект Космонавтов, 86) – 29 октября с 10:00 до 13:00.
Академический:
«Академический» (улица Краснолесья, 133) – с 25 по 29 октября с 12:00 до 18:00.
Центр:
«Гринвич» (улица 8 Марта, 46) – с 25 по 29 октября с 10:00 до 18:00.
Екатеринбургский государственный цирк (улица 8 Марта, 43) – 25, 27 и 29 октября с 14:00 до 19:00.
Страховая медицинская компания «Астрамед-МС» (улица 8 Марта, 37) – 26 и 28 октября с 11:00 до 14:00.
Верх-Исетский район
«Алатырь» (улица Малышева, 5) – 28 октября с 12:00 до 20:00;
«Мега» (улица Металлургов, 87) – с 25 по 29 октября с 12:00 до 20:00.
Пионерский
«Парк Хаус» (улица Сулимова, 50) – 26, 27 и 29 октября с 14:00 до 19:00.
Ботаника
«Дирижабль» (улица Академика Шварца, 17) – 26 и 28 октября с 16:00 до 20:00.
Октябрьский район
«Максидом» (улица Тверитина, 45) – 27 октября с 16:00 до 19:00.
Аэропорт Кольцово (площадь Бахчиванджи, 1), терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт – с 25 по 29 октября с 09:00 до 19:00.
Химмаш
«Сима-Ленд» (улица Черняховского, 86/12, 1 этаж) – 28 и 29 октября с 10:00 до 14:00.
Екатеринбург, Мария Зыкова
Екатеринбург. Другие новости 25.10.21
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