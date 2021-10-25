Где в Екатеринбурге поставить прививку от ковида на этой неделе

С 30 октября 2021 года в театры, на концерты, в кино, санатории и салоны красоты нельзя будет попасть без QR-кода о вакцинации от Covid-19. Торговые центры уже готовят своих посетителей к вынужденным мерам.

Те, кто еще не вакцинировался, но планирует продолжать жить активной культурной жизнью, могут записаться на прививку по номеру 122, либо на «Госуслугах», либо в своей поликлинике. Кроме того, всю эту неделю мобильные пункты вакцинации будут работать во многих торговых центрах и на иных городских площадках. Публикуем список для тех, кто планирует провакцинироваться на этой неделе:

Уралмаш:

ТЦ «Омега» (проспект Космонавтов, 41) – с 25 по 29 октября с 14:00 до 18:00.

«Белка» (проспект Космонавтов, 86) – 29 октября с 10:00 до 13:00.

Академический:

«Академический» (улица Краснолесья, 133) – с 25 по 29 октября с 12:00 до 18:00.

Центр:

«Гринвич» (улица 8 Марта, 46) – с 25 по 29 октября с 10:00 до 18:00.

Екатеринбургский государственный цирк (улица 8 Марта, 43) – 25, 27 и 29 октября с 14:00 до 19:00.

Страховая медицинская компания «Астрамед-МС» (улица 8 Марта, 37) – 26 и 28 октября с 11:00 до 14:00.

Верх-Исетский район

«Алатырь» (улица Малышева, 5) – 28 октября с 12:00 до 20:00;

«Мега» (улица Металлургов, 87) – с 25 по 29 октября с 12:00 до 20:00.

Пионерский

«Парк Хаус» (улица Сулимова, 50) – 26, 27 и 29 октября с 14:00 до 19:00.

Ботаника

«Дирижабль» (улица Академика Шварца, 17) – 26 и 28 октября с 16:00 до 20:00.

Октябрьский район

«Максидом» (улица Тверитина, 45) – 27 октября с 16:00 до 19:00.

Аэропорт Кольцово (площадь Бахчиванджи, 1), терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт – с 25 по 29 октября с 09:00 до 19:00.

Химмаш

«Сима-Ленд» (улица Черняховского, 86/12, 1 этаж) – 28 и 29 октября с 10:00 до 14:00.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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