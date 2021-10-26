В детских садах рассказали, как будут принимать детей в нерабочие дни

В детских садах Екатеринбурга рассказали, как планируют работать в период с 30 октября по 7 ноября. Во многих учреждениях по запросу родителей создадут дежурные группы. Но работать они будут не всю неделю.

Как сообщили «Новому Дню» родители из разных районов Екатеринбурга, сегодня в детских садах составили примерный режим работы на период с 30 октября по 7 ноября.

«Нам сказали, что будут дежурные группы. Нужно сообщить сегодня – кто из родителей точно работает. Будут считать, сколько групп открыть. Но работать они будут только 1, 2 ноября и 3 ноября – короткий день. Потому что с 4 по 7 ноября и до объявления нерабочих дней должны были быть выходные по всей стране», – рассказала жительница Верх-Исетского района, ребенок которой посещает муниципальный садик.

То же самое сегодня сообщили и в Железнодорожном районе. «Идет опрос родителей, кто работает, а кто нет. Сказали, что, может быть, придется водить в соседний садик, если в нашем не будет надобности в дежурной группе», – рассказала другая екатеринбурженка.

В департаменте образования Екатеринбурга пока официальной информации о количестве дежурных групп и режиме их работы нет. В ведомстве обещали опубликовать ее, как только станет известно. По данным источников «Нового Дня», сегодня в департаменте должно пройти совещание – как раз на тему работы детских садов в нерабочие дни.

Напомним, ранее заместитель губернатора Павел Креков говорил, что садики полностью закрывать не будут. У работающих родителей будет возможность привести ребенка. Понадобится ли для этого справка с места работы, пока не сообщается.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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