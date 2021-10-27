Чтобы ребенок попал в дежурную группу детсада, с родителей попросят справки

Для записи ребенка в дежурную группу детского сада на период с 1 по 3 ноября, родители должны будут предоставить справку с работы «о продолжении трудовой деятельности», – сообщили в департаменте образования Екатеринбурга.

«В настоящее время во всех учреждениях оценивается необходимость создания групп и их количество. Родителям, в свою очередь, рекомендуется уже сегодня сообщить сотрудникам детсада о том, что их ребенку потребуется место в дежурной группе, – уточнили в департаменте. – От пап и мам потребуется предоставить в садик или ясли подтверждение от работодателя о продолжении трудовой деятельности».

«Новый День» уже сообщал, что дежурные группы будут работать не всю неделю, а только 1, 2 и 3 ноября, причем в среду – неполный день. 4-7 ноября в России планировались как праздничные еще до введения карантикул и были нерабочими в производственном календаре на 2021 год.

Сколько именно будет дежурных групп, в мэрии Екатеринбурга пока не знают. Работать они будут точно так же, как и в прошлые периоды «нерабочих дней». В одну группу будут определять детей разных возрастов, присматривать за ними будет дежурный воспитатель. Вероятно, как и в прошлые разы, группы откроют не во всех ДОУ, кому-то придется водить ребенка в соседние садики.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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