Власти рассказали, как будут проводить массовые мероприятия в период ограничений

В Свердловской области не будут отменять массовые мероприятия в нерабочие дни, которые вводятся для ограничения распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказал сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков, все события будут проводиться по принципу covid-free. «Допуск участников будет только при наличии вакцинации или QR-кода переболевшего. Максимальное количество участников – 500 человек», – добавил он.

Напомним, вчера стало известно об отмене Общероссийского форума городов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

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