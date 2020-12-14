В год пандемии фестиваль ледовых скульптур в Екатеринбурге подорожал в два раза

Центр культуры «Урал» провел еще одну закупку для фестиваля ледовой скульптуры «Европа-Азия». Подрядчик должен привезти лед, установить ледяные ограждения для скульптур, провести в них иллюминацию, сделать теплое помещение на время проведения конкурса и обеспечить участников питанием. Это закупка у единственного поставщика, им стало ООО «Айс-Проект 2000». Компания за работу получит 3,5 млн рублей.

Эта же компания стала единственным поставщиком по второй закупке для конкурса ледовой скульптуры – по организации обслуживания площадок, в том числе торгового обслуживания во время новогодних мероприятий. Эти работы стоят 4 млн рублей. Первая закупка рассчитана на срок с 13 по 26 декабря, вторая – с 28 декабря по 17 января, в сумме – 7,5 млн рублей.

Год назад ЦК «Урал» также выделял деньги единственному поставщику по двум закупкам. Одна из них, на сумму 1,5 млн рублей, касалась организации конкурса. По второй – на 2 млн рублей – в техзадании говорилось о создании скульптур и проведения церемонии открытия и закрытия фестиваля, на год закупки организации этих массовых мероприятий пока нет. Добавим, из-за пандемии в этом году в новогоднем городке не будет горок, руководство города решило поставить елку за 5 млн, ледовые скульптуры и забор. Искусственную ель уже практически установили, но еще не украсили. Полностью городок будет готов к 28 декабря.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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