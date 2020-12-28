В Екатеринбурге открылся ледовый городок (ФОТО)

В Екатеринбурге открылся ледовый городок. Из-за ситуации с коронавирусом в этом году он получился довольно унылым – власти несколько раз пересматривали свое решение о том, как украсить главную городскую площадь. Сначала они объявили конкурс как обычно, после – заявили, что городка не будет вовсе, затем – что городок будет, но в урезанном формате, без аттракционов, скульптур и горок.

В итоге сейчас площадь 1905 года выглядит не очень празднично. В центре расположилась знакомая екатеринбуржцам елка-конус, которую огородили гигантской ледяной стеной. По площади расставлены – за заборами – скульптуры изо льда. Позади есть домики, где продают съестное и сувениры, а также пункт полиции.

Напомним, подрядчиком, как часто бывало и в прошлые годы, стало ООО «Айс-Проект 2000». Компания за работы по оформлению ледового городка получила 3,5 млн рублей (не считая фестиваля скульптур, за обследование площадки по этой статье бюджет выделит ей еще 4 млн рублей).

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

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