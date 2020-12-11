В центре Екатеринбурга собрали искусственную елку (ФОТО)

На площади 1905 года установили зеленый конус – главная елка города готова. Пока она не украшена, гирлянды и игрушки на ней появятся позднее. Пока что праздничной атмосферы в центре Екатеринбурга нет, кроме искусственной ели единственное напоминание о приближающемся празднике – баннер с поздравлением на заборе по периметру площади.

Напомним, в этом году мэрия отказалась от строительства горок в ледовом городке из-за пандемии. Но фестиваль ледяной скульптуры состоится, будет изготовлено 10 фигур. Полностью городок будет готов к 28 декабря.

Екатеринбург, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 11.12.20

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